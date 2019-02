Subaru lanceert hybride e-Boxer

Subaru heeft al enkele hybride modellen in zijn gamma, maar die bleven tot hiertoe voorbehouden aan de Aziatische en Amerikaanse markten en stonden bij ons niet in de catalogus. Een stilaan onhoudbare situatie in deze tijden van klimatologisch bewustzijn, maar daar komt dus weldra verandering in.

Het Japanse merk pakt op het Salon van Genève namelijk uit met twee nieuwe hybride modellen onder het label e-Boxer. Men doet er nu nog een beetje geheimzinnig over, maar wellicht gaat het om de hybride varianten van de XV en de Forester, die elders reeds met een elektrische ondersteuning bestaan. Daarnaast toont Subaru in Zwitserland eveneens de facelift van de Levorg, die dit model een uiterlijke opfrisbeurt en een nieuwe 2 liter-boxermotor oplevert.(Belga)