Subaru Impreza krijgt STI-versie

Bij de liefhebbers van snelle sportieve wagens klinkt de naam Impreza als muziek in de oren. Dat was vooral te danken aan de hypersportieve WRX STI-versies die als basis dienden voor de succesvolle rallywagens van het Japanse merk in de jaren 90 en het begin van deze eeuw. Ondertussen verliet Subaru de rallysport al enige tijd en was er strikt genomen dus ook geen nood aan een nieuwe bom op vier wielen.

Vandaar dat het Impreza-gamma het al enige tijd zonder supersportieve versie moet stellen en zich eerder profileert als handige gezinswagen. Tegelijk werd de WRX STI ondergebracht in zijn eigen hokje om een leven als compromisloze sportieveling te leiden. Toch lijkt Subaru nu wat water in de wijn te doen, aangezien er weer een Impreza STI in de pijplijn zit. Deze versie krijgt tal van STI Performace-onderdelen om de prestaties te verbeteren, maar behoudt tegelijk de strakke koetswerklijn van het basismodel. Inderdaad, dit keer geen bodybuilderallures met opgeblazen flanken en immens spoilerwerk, maar wel eerder discrete accenten op het koetswerk en technische verbeteringen. Meer zal duidelijk worden na de onthulling van het studiemodel op het Autosalon van Tokio dat eind 2019 plaatsvindt.

In 2020 zou de WRX STI dan een opvolger krijgen, waarvan de eerder getoonde Viziv Performance Concept al een voorproefje gaf.(Belga)