Subaru kondigt een update aan van de Subaru XV e-Boxer waardoor hij nog veiliger wordt. Het model MY20.5 van de compacte, hybride SUV dat vanaf deze maand in de showroom zal staan, wordt vanaf de instapversie standaard uitgerust met Rear Seat Reminder.

Vanaf de Luxury-uitvoering krijgt de Subaru XV e-Boxer ook nog Reverse Automatic Braking mee aan boord, dat is ontwikkeld om botsingen bij het achteruitrijden te voorkomen of schade bij een botsing te verminderen. De ingebouwde sensoren in de achterbumper detecteren obstakels tijdens het achteruitrijden en waarschuwen de chauffeur door middel van geluidssignalen en berichten op het display. Als de kans op een botsing groot is, remt de auto automatisch af om zo snel mogelijk tot stilstand te komen.

Het principe van de Rear Seat Reminder (RSR) werkt eenvoudig. Zodra de motor wordt uitgeschakeld, verschijnt een waarschuwingsbericht op het instrumentenpaneel en gaat een alarmsignaal af. Zo zal de chauffeur eraan herinnerd worden om de achterbank te controleren alvorens het voertuig te verlaten. De functie wordt geactiveerd nadat een van de achterdeuren werd geopend en gesloten alvorens de motor werd gestart. Met dit systeem hoopt Subaru te voorkomen dat bestuurders hun kinderen of huisdieren tijdens een snikhete zomerdag vergeten op de achterbank, met fatale gevolgen.

De Subaru XV e-Boxer was al sinds zijn introductie uitgerust met een heus arsenaal chauffeursassistentie- en veiligheidsfuncties, zoals EyeSight, Pre-Collision Braking Control, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist en Subaru Rear Vehicle Detection waardoor hij tot de meest veilige wagen in zijn klasse behoort. Sinds de lancering van het vernieuwde model in 2017, behaalde de Subaru XV verscheidene veiligheidsawards. In 2017 werd hij uitgeroepen tot de veiligste auto in Japan met de hoogste score ooit van 199,7 punten tijdens de Japan New Car Assessment Program (JNCAP). In Europa behaalde de Subaru XV de maximale algehele vijfsterrenbeoordeling in het European New Car Assessment Program (ENCAP) 2017 en werd de wagen bekroond als Best in Class 2017 in zijn categorie, de veiligste kleine gezinsauto in Europa in 2017.

De Subaru XV e-Boxer MY 20.5 is verkrijgbaar vanaf 31.495 euro.(Belga)

Vanaf de Luxury-uitvoering krijgt de Subaru XV e-Boxer ook nog Reverse Automatic Braking mee aan boord, dat is ontwikkeld om botsingen bij het achteruitrijden te voorkomen of schade bij een botsing te verminderen. De ingebouwde sensoren in de achterbumper detecteren obstakels tijdens het achteruitrijden en waarschuwen de chauffeur door middel van geluidssignalen en berichten op het display. Als de kans op een botsing groot is, remt de auto automatisch af om zo snel mogelijk tot stilstand te komen.Het principe van de Rear Seat Reminder (RSR) werkt eenvoudig. Zodra de motor wordt uitgeschakeld, verschijnt een waarschuwingsbericht op het instrumentenpaneel en gaat een alarmsignaal af. Zo zal de chauffeur eraan herinnerd worden om de achterbank te controleren alvorens het voertuig te verlaten. De functie wordt geactiveerd nadat een van de achterdeuren werd geopend en gesloten alvorens de motor werd gestart. Met dit systeem hoopt Subaru te voorkomen dat bestuurders hun kinderen of huisdieren tijdens een snikhete zomerdag vergeten op de achterbank, met fatale gevolgen.De Subaru XV e-Boxer was al sinds zijn introductie uitgerust met een heus arsenaal chauffeursassistentie- en veiligheidsfuncties, zoals EyeSight, Pre-Collision Braking Control, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist en Subaru Rear Vehicle Detection waardoor hij tot de meest veilige wagen in zijn klasse behoort. Sinds de lancering van het vernieuwde model in 2017, behaalde de Subaru XV verscheidene veiligheidsawards. In 2017 werd hij uitgeroepen tot de veiligste auto in Japan met de hoogste score ooit van 199,7 punten tijdens de Japan New Car Assessment Program (JNCAP). In Europa behaalde de Subaru XV de maximale algehele vijfsterrenbeoordeling in het European New Car Assessment Program (ENCAP) 2017 en werd de wagen bekroond als Best in Class 2017 in zijn categorie, de veiligste kleine gezinsauto in Europa in 2017.De Subaru XV e-Boxer MY 20.5 is verkrijgbaar vanaf 31.495 euro.(Belga)