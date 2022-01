In 2022 brengt de Subaru Forester een hertekende voorzijde en een uitgebreide veiligheidsuitrusting om beter opgewassen te zijn tegen de concurrentie.

De gefacelifte Subaru Forester die al opdook in de Verenigde Staten en Azië, herken je meteen aan zijn herwerkte snuit met nieuwe koplampen en een nieuwe bumper. Daarbij lieten de designers van Subaru het. Want verder bleef het koetswerk ongewijzigd. Enkel werd het kleurenpalet verder uitgebreid met nieuwe tinten: Brilliant Bronze Metallic, Autumn Green Metallic en Cascade Green Silica.

Het Japanse merk spitste de aandacht bij deze update vooral toe op de verbetering van de veiligheidssystemen. Zo wordt op de vernieuwde Forester de vierde generatie van het EyeSight-systeem met drie nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd: Automatic Emergency Steering, Adaptive Cruise Control met Lane Centering en Lane Departure Prevention dat ook scheidingslijnen herkent. Verder werd het bereik van de EyeSight-camera uitgebreid en helpt het Pre-Collision Braking System nu ook aanrijdingen op kruisingen te vermijden.

De bescheiden facelift levert uitgebreidere veiligheidssystemen op. © GF

Driver Monitoring System

Een andere interessante technologische vernieuwing is de uitgebreidere werking van het Driver Monitoring System dat via gezichtsherkenning de bestuurder niet alleen waarschuwt bij vermoeidheid, maar ook zijn of haar instellingen voor onder andere de positie van de stoel en de spiegels kan onthouden. Tenslotte zou gebarensoftware de instelling van boordfuncties zoals de temperatuurregeling, makkelijker maken.

Wat de aandrijving betreft valt er geen belangrijk nieuws te melden. De vierwielaangedreven Forester kreeg nog geen volwaardige (plug-in) hybride, maar moet het stellen met de e-Boxer. Dit is een 150 pk sterke mild hybride 2 liter-boxermotor op benzine met een 48V-ondersteuning die dus zeker niet in aanmerking komt voor een maximale fiscale aftrek voor de professionele gebruikers. Wel kreeg de Lineartronic CVT-automaat een assertievere programmering en werden de demping en de stuurinrichting iets scherper.

