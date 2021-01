De fraaie sportcoupé verdwijnt uit het gamma van het Japanse merk maar er is nog even een 'Final Edition'.

In deze tijden van CO 2 -beperkingen en elektrificatie hebben sportieve modellen het niet voor de wind. De Subaru BRZ kan er van meespreken, want door de alsmaar strengere milieueisen zit zijn carrière die in 2011 van start ging, er voorlopig op in Europa. Het Japanse merk zet meer in op geëlektrificeerde gezinswagens en SUV's en dus moest de fraaie sportcoupé wijken. Althans in onze contreien, want op de Aziatische markt is er wel een opvolger voorzien die hetzelfde basisconcept trouw blijft.

De Belgische invoerder neemt nu gepast afscheid van zijn sportiefste model met een 'Final Edition': 15 genummerde BRZ's die rijkelijk zijn uitgedost en voor 39.995 euro van eigenaar veranderen. Onder de motorkap schuilt de 200 pk sterke 2 liter-boxermotor, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Snel naar de verdeler

Maar aan de basisuitrusting werden nog enkele interessante extra's toegevoegd om het sportieve potentieel van de 2+2 coupé optimaal te kunnen benutten: rode Brembo remklauwen, strakkere Sachs-sportschokdempers en 17-duims Black Metallic velgen. Voor het koetswerk is er keuze uit twee exclusieve kleuren: Crystal Black Silica of de 'huiskleur' WR Blue Pearl.

Verder kreeg het interieur een speciale behandeling met een blauwzwarte leder-alcantara bekleding en leuke snufjes als een multimediasysteem met een 7-inch touchscreen en compatibiliteit met Apple CarPlay en Android Auto plus een automatische airconditioning met twee zones. Liefhebbers van deze klassieker in wording reppen zich best heel snel naar de Subaru-verdeler voor de allerlaatste exemplaren van de BRZ. Want als die de deur uit zijn, valt het doek onherroepelijk over deze leuke sportcoupé.

De Subaru BRZ verdwijnt van de Belgische markt © GF

