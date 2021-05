Subaru lanceert in 2022 zijn eerste 100% elektrisch model. Dat wordt een SUV met vierwielaandrijving met de naam Solterra.

Subaru bouwde zijn reputatie op met de boxermotor en de vierwielaandrijving met de Impreza WRX als iconisch model. Een concept dat borg stond voor ijzersterke prestaties maar helaas wat minder efficiënt met de brandstof omsprong. Het Japanse merk heeft wel al enkele mildhybrides in de brochure staan, maar de echte stap naar de elektrificatie is nog niet gezet.

Daar komt verandering in met de nieuwe Solterra die volgend jaar komt. Dit is een middelgrote SUV die samen met partner Toyota wordt ontwikkeld en waarvan dus weer twee versies op de markt komen, in navolging van het duo Subaru BRZ en Toyota GT86. Technische specificaties zijn nog niet meegedeeld.

Wel gaf Subaru al tekst en uitleg over de naamgeving. Solterra is een samenvoeging van 'Sol' en 'Terra', of zon en aarde in het Nederlands. Daarmee wil Subaru zijn respect voor de natuur betuigen en aangeven dat dit model je toelaat de gebaande paden te verlaten om een reis naar om het even waar in te zetten. Zeg maar een soort van elektrische Outback.

Meer concrete informatie volgt waarschijnlijk tegen het einde van het jaar in de aanloop naar de lancering die in de loop van 2022 is gepland.

