De Subaru Forester e-Boxer is gekroond tot de beste concurrent in de Small Off-Road/MPV-klasse door Euro-NCAP.

Het is de tweede keer dat het merk deze prestigieuze veiligheidserkenning ontvangt, dit nadat de XV en Impreza werden bekroond als 'Best in Class 2017' in de categorie 'Small Family Car'. De nieuwe Subaru Forester e-Boxer kreeg de maximale vijf sterren met uitstekende scores in alle vier de beoordelingsgebieden: volwassen inzittenden, inzittenden kind, kwetsbare verkeersdeelnemers, veiligheidsassistentie. De Forester haalde de hoogste score ooit in zijn klasse voor 'Bescherming Inzittenden Kind' in de Euro NCAP 2019-test. Wereldwijd wist deze vijfde generatie Forester al eerder belangrijke prijzen in de wacht te slepen. In Japan won hij de JNCAP First Price in het Japan New Car Assessment Program (JNCAP), waar de botsveiligheid werd beoordeeld. Ook wist de Forester de hoogste score te halen van ASV+++ (Advanced Safety Vehicle Triple Plus) in de JNCAP-test 2019 waarbij de preventieve werd getest. Met het winnen van de Grand Prix Award 2018-2019 in de JNCAP botsveiligheidstest, haalt Subaru deze belangrijke erkenning voor de tweede keer binnen. Eerder al wisten de Impreza en de Subaru XV de Grand Prix Award 2016-2017 te winnen. (Belga)

