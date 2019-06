Subaru en Toyota hebben een akkoord gesloten om samen een platform voor elektrische voertuigen te ontwikkelen. Er zou ook een SUV-model met batterijvoeding komen.

Subaru en Toyota hebben een samenwerking aangekondigd waarin ze gezamenlijk een platform voor elektrische auto's op batterijen (BEV's) voor sedans en middelgrote auto's gaan ontwikkelen. Verder plannen ze eveneens een elektrisch SUV-model op batterijen in het C-segment dat nietyw alleen als Toyota maar ook als Subaru op de markt zal komen. Door hun krachten te bundelen - vierwielaandrijvingstechnologie van Subaru en elektrische technologieën van Toyota - willen de twee Japanse fabrikanten de uitdaging aangaan om aantrekkelijke producten te creëren die alleen elektrische auto's met batterijvoeding kunnen bieden. Sinds de start van de commerciële samenwerkingsovereenkomst in 2005 hebben Toyota en Subaru synergiën op verschillende niveaus zoals ontwikkeling, productie en verkoop nog verder uitgebreid. Deze inspanningen resulteerden bijvoorbeeld in de lancering van de Toyota GT-86 en Subaru BRZ met achterwielaandrijving in 2012 of de introductie van Subaru's originele Crosstrek plug-in hybrid in de Verenigde Staten. Dit laatste model maakt gebruik van Toyota's en knowhow op vlak van elektrische technologieën.(Belga)