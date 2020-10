Een nieuwe samenwerking tussen autoconstructeur Subaru en verhuurpartner Mobilease zorgt voor een particuliere huurformule die een comfortabele en vooral betaalbare mobiliteit biedt. De formule combineert het gebruik van de auto, de omniumverzekering, de bestuurdersverzekering, de rijbelasting, net als het onderhoud en de bijstand voor een periode van twee tot vijf jaar over 10.000 tot 30.000 km per jaar.

Via dit systeem hoeft de gebruiker niet langer de volledige prijs van de auto te betalen of zich zorgen maken over de gebruikskosten. Via een transparante en vaste maandelijkse huurprijs kiest de automobilist voor een gebruiksduur van 24 tot 60 maanden.

Met dit type contract is men niet voor onbepaalde tijd aan een auto gebonden, zoals dat wel het geval is bij een conventionele aankoop. Zelfs de doorverkoop van de auto (en het probleem van de mogelijke restwaarde is na afloop van het contract voor rekening van de leasingfirma. Dit is een interessante formule voor een merk als Subaru dat via deze weg zijn cliënteel wil verruimen. Omdat er momenteel veel onduidelijkheid heerst over de toekomstige autofiscaliteit heeft de huurder de handen vrij na het aflopen van de leaseperiode.

Deze privé-verhuurformule is bovendien interessant voor jonge automobilisten omdat de verzekeringspremie wordt berekend op basis van een vaste bonus-malus Zo kunnen jonge automobilisten de toeslag van een risicopremie vermijden. Via deze formule kan je al met een Subaru rijden vanaf ?425 per maand.(Belga)

