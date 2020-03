De Londense Sutherland Avenue is de eerste residentiële laan in het Verenigd Koninkrijk waar straatlantaarns worden omgebouwd tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Een interessante case die een voorbeeld kan zijn voor tal van steden.

Het gaat om een project dat tot stand kwam door een samenwerking tussen Siemens, Ubitricity en de gemeente Westminster. Men bouwde er met succes 24 straatlantaarns om tot oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de hand van de bestaande en vertrouwd ogende stedelijke infrastructuur.

Bewoners kunnen voortaan op verschillende plaatsen langs de laan hun elektrische voertuigen opladen zonder dat hiervoor het straatbeeld ingrijpend visueel hoeft te veranderen. Het gaat niet om moderne of lelijke oplaadstations, want de technologie werd in klassieke en mooie straatlantaarns geïntegreerd. Omdat dergelijke lantaarns in groten getale aanwezig zijn in de Engelse hoofdstad en is dit een uitgelezen kans om het potentiële aantal beschikbare oplaadpunten in de gemeente Westminster op korte termijn op te krikken tot meer dan 1000.

Door gebruik te maken van bestaande infrastructuur ontstaat een "eenvoudig" en snel netwerk, dat bovendien goedkoper is op vlak van ontwikkelingskost. De uitrol van een volledig nieuw laadnetwerk zou duurder zijn en vooral meer tijd in beslag nemen.(Belga)

