Met de eerste volledig elektrische Lexus UX 300 E hebben Japanse ingenieurs het "stille interieur" heruitgevonden. Al in 1989, toen de LS400 - het eerste model van het merk - op de markt kwam, stond een stille werking centraal bij Lexus.

Het omgevingsgeluid mocht niet hoger zijn dan 58 dB bij 100 km/u en dit zou een fundamenteel element van het Lexus-DNA worden. Met de UX300e, een compacte en 100% elektrische crossover die op stapel staat, zijn de ingenieurs qua geluidsreductie werkelijk tot het uiterste gegaan. Koetswerk, bodem, grote hoeveelheden isolatiemateriaal en een doorgedreven strijd tegen trillingen beloven een rijcomfort dat vernieuwend zal zijn voor een auto-interieur. De keuze voor banden met een lage rolweerstand lag voor de hand, maar ook akoestisch glas helpt om de decibels te drukken. Dit is een interessante manier van werken, want een stil interieur is meestal één van de meest aangename elementen wanneer nieuwe klanten een elektrische auto testrijden. Lexus gelooft overigens dat een stil interieur nog aan belang zal winnen, omdat de inzittenden op die manier ook meer kunnen genieten het geluidssysteem in de wagen. Bovendien is het een stuk makkelijker om een gesprek te voeren met de passagiers in de wagen of met een correspondent via de (handsfree) telefoon. De Lexus UX 300e zal later dit jaar debuteren op enkele Europese markten en zal vanaf begin 2021 in België te koop zijn.(Belga)

