Sterrenregen in nieuwe crashtesten

EuroNCAP onderwierp een vloot nieuwe wagens aan de gevreesde crashtesten. Vijftien modellen haalden de topscore van vijf sterren. Enkel de DS9 liet een steek vallen.

Rijveiligheid is een belangrijke thema in autoland en maakt deel uit van het beleid om het aantal verkeersdoden op onze wegen op termijn tot nul te herleiden. Hierbij spelen de door EuroNCAP georganiseerde crashtesten een belangrijke rol. Daar worden nieuwe modellen koudweg in de vernieling gereden om na te gaan hoe goed ze in de realiteit bestand zijn tegen een impact.

Dat levert steeds spectaculaire beelden op. En het is ook een spannend moment voor de constructeurs, want niet alleen betekent een goede score mooie reclame, een iets mindere quotering is zeer slecht voor het imago.

De Range Rover doorstond de crashtest met glans.

Bevredigend resultaat

In de recente crashtesten reed EuroNCAP 16 voertuigen in de prak. Daarbij behaalden 15 wagens de maximumscore van 5 sterren, wat zeer bemoedigend is. Daarbij enkele grote SUV’s zoals de Range Rover, die door tegenstanders als moordtuigen worden omschreven. Alsook elektrische auto’s zoals de Hyundai Ioniq 6 of de Toyota bZ4X, waarvan de veiligheid ook al eens in twijfel wordt getrokken. En: verschillende nieuwe Chinese wagens, zoals de Nio ET7 of de Wey Coffee.

In het rijtje moest enkel de DS9 een ster afgeven omdat dit voertuig bij de frontale botsproef ‘een te agressieve bron van impact bleek voor de andere voertuigen…’, meldt het rapport dat weliswaar aangeeft dat de bescherming van de inzittenden zeker volstaat.

Noteer hierbij dat de Hyundai Ioniq 6 de hoogste crashscore behaalde met 97 %, terwijl de Tesla Model S de beste gemiddelde score liet optekenen: 94 % voor botsveiligheid, 91 % voor de bescherming van inzittenden, 85 voor de bescherming van zwakke weggebruikers en 98 voor de rijhulpsystemen.