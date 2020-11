Peugeot S.A. ("Groupe PSA") en Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") hebben het logo van Stellantis onthuld, de nieuwe vennootschap die ontstond uit de fusie van beide automobielgroepen en weldra uit de startblokken zal schieten.

Dit logo symboliseert het rijke verleden van de twee automobielgroepen die Stellantis hebben opgericht en de kracht van de 14 bekende automerken van de nieuwe groep. Het staat ook voor de verscheidenheid van de profielen van de werknemers die voor groep wereldwijd werken, meldt het persbericht van Stellantis. De naam Stellantis heeft een Latijnse oorsprong en betekent 'sterrenhemel', wat een visuele verwijzing is naar de geest van optimisme, energie en de wedergeboorte van een gediversifieerde en innovatieve onderneming, die een van de nieuwe leiders wil worden in een nieuw tijdperk van duurzame mobiliteit. De voorstelling van het logo is een eerste stap in de uitvoering van het fusieproject tussen PSA en FCA, dat van start gaat in het voorjaar van 2021. Onder voorbehoud dat de fusieoperatie wordt goedgekeurd door de aandeelhouders van beide bedrijven en ze voldoet aan de concurrentieregels en andere regelgeving. (Belga)

