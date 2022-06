Steeds meer oldtimers te laat op de keuring

In 2021 bood 27 procent van de oldtimers zich te laat aan op de periodieke keuring, een stijging met tien procentpunten ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op vraag van Brecht Warnez (CD&V).

De periodieke keuring voor oldtimers is verplicht sinds 2018. Vorig jaar was 27 procent te laat op de afspraak, tegenover 16 procent voor de reguliere wagens.

‘We merken op dat een groeiend aantal oldtimers te laat wordt aangeboden voor een periodieke keuring, dit is een teken aan de wand’, vindt Warnez. ‘Misschien was corona de oorzaak, maar het kan ook dat de onduidelijke regels de oldtimer-eigenaars onzeker maakten over het al dan niet behalen van een geldig keuringsbewijs.’

Van de voertuigen die werden gekeurd, kreeg 56 procent bij de eerste keer een groene kaart. De voornaamste redenen voor afkeur waren slecht afgestelde lichten, te hoge uitstoot van koolstofmonoxide, een probleem met de ruitensproeiers, onvoldoende remkracht en olieverlies.

‘Ik roep de minister op om in overleg met de oldtimerverenigingen actie te ondernemen opdat verschillende aspecten van de keuring bijgestuurd kunnen worden. Het overleg met de stakeholders is hiervoor het uitgelezen moment’, zegt Warnez.