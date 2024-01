SsangYong verdwijnt, leve KGM

Het Koreaanse SsangYong werd vorig jaar overgenomen door de – ook Koreaanse – groep KGM. Vanaf de lente krijgen de dealers de nieuwe KGM-huisstijl aangemeten.

Voor de Zuid-Koreaanse constructeur breekt hopelijk een periode van stabiliteit aan want de voorbije jaren kampte het merk met financiële problemen en eerder geplande overname sprong onverwachts af. KGM is een grote, stabiele partner die niet alleen in de autosector actief is, maar ook een poot heeft in de staal- en chemiebranche. In het straatbeeld zullen we nog een tijdje SsangYong-modellen zien rijden, maar na de winter krijgen de dealerships een makeover waarbij de lichtreclames voortaan de nieuwe merknaam KGM uitstralen.

Flink investeren

Het eerste model dat werd gelanceerd onder de KGM-vlag was de Torres. Straks volgt de volledig elektrische Torres EVX. Dit SUV-model met een 100 % elektrische aandrijving is de voorbode van een hele reeks nieuwe elektrische wagens. Dit bewijst dat de nieuwe eigenaar van plan is flink te investeren in een nieuw gamma. De Torres EVX krijgt een lithium-ijzerfosfaatbatterij met een capaciteit van 73,4 kWh en goed voor een rijbereik (volgens WLTP-meetnormen) van 462 km.

Naast de nieuwe branding van de dealerships zal de invoerder (Astara) vanaf de marktintroductie van de Torres EVX ook een nieuwe website lanceren met de merknaam KGM. Naast een informatief luik komen er op termijn wellicht functies voor e-commerce.