SsangYong toont Torres SUV

De Zuid-Koreaanse constructeur geeft een teken van leven met een nieuwe SUV boven de bestaande Korando en onder de grote Rexton gepositioneerd. De Torres is genoemd naar een spectaculair nationaal park in het Zuiden van Chili.

De eerste glimp die we van deze Torres te zien krijgen, geeft aan dat het om een stoere, hoekige SUV gaat met een opvallende zilverkleurige C-stijl die voor een dynamische toets zorgt. De eerste beelden van de wagen maken duidelijk dat de officiële lancering nakend is en een persbericht geeft aan dat de productie voor de Koreaanse markt in juni wordt opgestart.

In Europa zal eind 2023 een elektrisch aangedreven versie op de markt komen. Het feit dat dit project quasi productierijp is, bewijst dat het economisch beter gaat met de constructeur. De ontwikkeling van deze SUV, die intern de codenaam J100 droeg, heeft wel langer geduurd dan gepland. Dat had alles te maken met de financiële moeilijkheden waarmee de constructeur kampte.

Enkele weken geleden sprong een overnamepoging door Edison Motors af omdat die laatste zijn financiële verplichtingen niet kon nakomen. Het feit de SsangYong vandaag zonder overnemer naar buiten komt met een nieuw model betekent dat de constructeur er beter voor staat en mogelijk al gesprekken voert met een nieuwe overnemer.