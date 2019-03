SsangYong stelt nieuwe Korando voor in Genève

De nieuwe SUV SsangYong Korando is meteen de vierde generatie van dit model en is gebaseerd op de SIV-2 concept die in 2016 in Genève werd onthuld. De Korando is volledig gerestyled voor modeljaar 2019 en hij rijgt een erg vernieuwend koetswerk en binnenin is hij ruim, verfijnd en kwalitatief hoogstaand.

Verder zien we ook extra rijhulp- en veiligheidssystemen en ook de connectiviteit gaat erop vooruit. Het unieke silhouet van de nieuwe Korando onderstreept de robuuste bouw van de Korando en hij maakt het verschil met een nieuw exclusie radiatorrooster en een stel hertekende koplampen. Het interieur "biedt voldoende hoofdruimte en extra beenruimte achteraan", aldus de Koreaanse constructeur.

De nieuwe Korando heeft ook recht op de nieuwste technologieën en bijkomende connectiviteit zoals Apple CarPlay, Google en Android Auto. Er komt eveneens een TomTom-navigatiesysteem dat op centrale display en op het instrumentenpaneel kan worden weergegeven. De Korando kan rekenen op een vernieuwd noodremhulpsysteem (AEBS), aangevuld met een camera en radar, een spoorassistent, een vermoeidheidsassistent, intelligente adaptieve cruise control en een lichtsensor.

De Korando beschikt ook over een dodehoekdetectie en een systeem dat de wagen stopt in geval van dwarsverkeer bij het achteruitrijden. De Korando 2019 wordt vanaf juni in Europa gelanceerd. Prijzen zijn nog niet bekend, maar er zal wel een 100% elektrische versie komen op basis van de e-SIV concept.(Belga)