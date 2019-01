SsangYong op het salon van Brussel

SsangYong lanceert overigens nieuwigheden op het ritme van de Brusselse motorshow. Vorig jaar met het 'grote salon' toonde de Koreaanse fabrikant zijn grootste model, de nieuwe Rexton. In 2019 wordt in Brussel het 'salon voor bedrijfs- en vrijetijdsvoertuigen' gehouden en ook deze keer speelt SsangYong in op het thema met de Musso pick-up die zowel bedrijfs- als vrijetijdsvoertuig is. Voor SsangYong was 2018 een goed jaar en dat is niet verwonderlijk want het merk legt de klemtoon op 4x4 en SUV, de sterkhouders op onze markt. De omzet daalde, maar de prognoses van de Belgische importeur bleven binnen de verwachtingen. De Rexton was cruciaal want de verkoop van het nieuwe model overtrof de omzet van de oude en nieuwe generatie in 2017. De XLV is de bestseller van het gamma. Hij biedt heel veel ruimte voor een beperkt budget. Dit model leeft voor een stuk van mond-tot-mond reclame. Tot slot heeft SsangYong een groot deel van de verliezen in dieselverkoop gecompenseerd dankzij een alternatief waar het publiek eindelijk serieus in geïnteresseerd lijkt: CNG (aardgas). Sinds dit jaar biedt de Belgische importeur CNG-versies van de Tivoli en XLV aan die blijken aan te slaan bij het grote publiek.