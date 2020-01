SsangYong lanceert op de Brussels Motor Show die plaats vindt van 10 tot 19 januari een nieuwe CNG (Compressed Natural Gas) motorisatie voor de recent vernieuwde Tivoli en de gloednieuwe Korando. De aardgasinstallatie wordt in België gemonteerd op de bestaande 1.5 TGDi benzinemotor. De gebruiker ervaart dezelfde prestaties, enkel de gebruikskost en de uitstoot van schadelijke stoffen dalen gevoelig.

Deze aardgasinstallatie omvat drie stalen tanks met een volume van 11 liter in de Korando en in de Tivoli worden 2 tanks met een volume van 10 liter gemonteerd. De tanks worden geïntegreerd onder een dubbele bodem in de kofferruimte zodat de koffer dankzij de vlakke laadvloer perfect bruikbaar en makkelijk toegankelijk blijft. De CNG-vulnippel wordt keurig geïntegreerd achter de bestaande tankklep en zit naast de vulopening voor benzine. Op het dashboard komt een display met leds die de resterende gasvoorraad aangeven. De gebruiker kan zorgeloos op CNG rijden, want het systeem start op benzine en schakelt automatisch over op aardgas. Mocht de gastank leeg raken, schakelt de auto ongemerkt weer over op benzine.

Omdat steeds meer SsangYong-dealers gecertificeerd zijn voor CNG, kan de klant zowel voor het onderhoud van de wagen als het nazicht van de aardgastanks terecht bij zijn vertrouwde dealer. Deze CNG-modellen kan men op het Autosalon bestellen en zijn op korte termijn leverbaar. Klanten genieten dezelfde garantievoorwaarden (5 jaar) als op de overige SsangYong modellen.

De prijs van de CNG-installatie bedraagt 3.500 euro. Die investering kan de gebruiker snel terugverdienen, want in Vlaanderen betaalt men in 2020 geen BIV en geen jaarlijkse rijtaks. In Wallonië geniet men een premie van 500 euro. Het grootste voordeel zit in de veel lagere brandstofkost, want in vergelijking met diesel of benzine ligt de energiekost per 100 km tot de helft lager.(Belga)

Deze aardgasinstallatie omvat drie stalen tanks met een volume van 11 liter in de Korando en in de Tivoli worden 2 tanks met een volume van 10 liter gemonteerd. De tanks worden geïntegreerd onder een dubbele bodem in de kofferruimte zodat de koffer dankzij de vlakke laadvloer perfect bruikbaar en makkelijk toegankelijk blijft. De CNG-vulnippel wordt keurig geïntegreerd achter de bestaande tankklep en zit naast de vulopening voor benzine. Op het dashboard komt een display met leds die de resterende gasvoorraad aangeven. De gebruiker kan zorgeloos op CNG rijden, want het systeem start op benzine en schakelt automatisch over op aardgas. Mocht de gastank leeg raken, schakelt de auto ongemerkt weer over op benzine.Omdat steeds meer SsangYong-dealers gecertificeerd zijn voor CNG, kan de klant zowel voor het onderhoud van de wagen als het nazicht van de aardgastanks terecht bij zijn vertrouwde dealer. Deze CNG-modellen kan men op het Autosalon bestellen en zijn op korte termijn leverbaar. Klanten genieten dezelfde garantievoorwaarden (5 jaar) als op de overige SsangYong modellen.De prijs van de CNG-installatie bedraagt 3.500 euro. Die investering kan de gebruiker snel terugverdienen, want in Vlaanderen betaalt men in 2020 geen BIV en geen jaarlijkse rijtaks. In Wallonië geniet men een premie van 500 euro. Het grootste voordeel zit in de veel lagere brandstofkost, want in vergelijking met diesel of benzine ligt de energiekost per 100 km tot de helft lager.(Belga)