De overname van SsangYong door Edison Motors is rond. SsangYong zat in een moeilijke financiële situatie nadat geldschieter Mahindra in volle pandemie de geldkraan dicht draaide.

SsangYong kwam in 2010 in handen van de Indiase groep Mahindra die ervoor zorgde dat de Koreaanse constructeur grote stappen voorwaarts kon zetten en degelijke, budgetvriendelijke modellen kon ontwikkelen zoals de Tivoli, een compact SUV-model in het B-segment. Door financiële moeilijkheden zette de constructeur onlangs de elektrische versie van deze Tivoli on hold. De EV-versie van de grotere Korando werd eind 2021 wel gelanceerd.

Nu de Koreaanse rechtbanken hebben ingestemd met de overname door Edison Motors ziet de toekomst er rooskleuriger uit voor SsangYong. Edison Motor is ook een Koreaanse speler die zich tot nu toe heeft toegelegd op elektrisch aangedreven bussen. De groep heeft dus de knowhow om elektrische voertuigen te ontwikkelen (bijvoorbeeld laad- en batterijtechnologie) in huis en koestert vooral elektrische plannen met SsangYong.

De bedoeling is om enkele modellen te ontwikkelen met een soort 'neo-retro' design met een knipoog naar de stoere Korando K4-modellen uit de jaren tachtig en negentig. Het ziet er naar uit dat de merknaam SsangYong verdwijnt en wordt vervangen door Edison, al is dat nog niet officieel bevestigd.

