Porsche viert de tiende verjaardag van zijn berline met een speciale reeks. Deze Panamera '10 Year Edition' pakt uit met een uitgebreide standaarduitrusting op het vlak van comfort en een reeks exclusieve designdetails.

Zo krijgt de Porsche Panamera '10 Year Edition' bijvoorbeeld de nieuwe, 21 duim grote Panamera Sport Design-velgen in satijnglanzend White Gold Metallic en de Panamera 10-logo's op de voordeuren die exclusief zijn voor deze speciale reeks. Het verjaardagslogo is ook te vinden in het interieur, op de deurpanelen voorin en op de drempels. Het interieur is verder gedeeltelijk met zwart leder aangekleed waarop decoratieve stiknaden in White Gold voor een exclusief accent zorgen. Deze nieuwe verjaardagseditie is verkrijgbaar voor de Panamera 4 en Panamera 4 E-Hybrid en voor de Sport Turismo-afgeleiden met dezelfde motoren.

De Panamera 10 Years Edition-modellen komen standaard met heel wat extra uitrusting voor comfort en chassis: de ledmatrixkoplampen met PDLS Plus, Lane Change Assist en Lane Keeping Assist met verkeersbordherkenning en Park Assist met achteruitrijcamera zijn meteen voorzien, net zoals het panoramisch daksysteem, de privacy-beglazing, 14-voudig verstelbare en verwarmde comfortstoelen met Porsche-logo op de hoofdsteunen, deuren met sluitbekrachtiging, digitale radio en Bose Surround Sound System.

Met de standaard adaptieve luchtveren met drie kamers en Porsche Active Suspension Management (PASM) in combinatie met Power Steering Plus zijn de Panamera10-modellen ook ideaal uitgerust voor een degelijke rijdynamiek. De hybride versies van de Panamera 10 Years Edition krijgen bovendien een interne lader met een vermogen van 7,2 kW in plaats van de standaard 3,6 kW. De Panamera 4 '10 Years Edition' met de 2,9-liter biturbomotor van 330 pk kost 117.708,80 euro. De Sport Turismo met dezelfde motor is verkrijgbaar voor 120.128,80 euro. De verjaardagseditie van de Panamera 4 E-Hybrid kost 131.260,80 euro, de Sport Turismo begint bij 133.559,80 euro. De 2,9-liter biturbomotor en de elektromotor van 136 pk ontwikkelen samen een systeemvermogen van 462 pk.(Belga)