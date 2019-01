Speciale reeks voor 70 jaar Abarth

Het gewone in het buitengewone transformeren, dat is de missie van het merk met de schorpioen in het logo. Van een kleine stadswagen maakt Abarth een guitige, kleine sportwagen. En een fraaie roadster toveren de Italianen om tot een gevreesde bolide. "Met ongeveer 23.500 verkochte wagens in Europa en een groei van 36,5% realiseerde Abarth vorig jaar een nieuw verkooprecord", verklaarde Luca Napolitano, merkverantwoordelijke voor Fiat en Abarth in EMEA.

Kortom, alles gaat voor de wind bij Abarth. En dat komt goed uit voor de viering van de 70e verjaardag van het mythische automerk dit jaar. De bestaande en toekomstige modellen onderscheiden zich nog steeds door hun buitengewone prestaties en styling. Dat geldt zeker de versies "70th Anniversary" van de Abarth 595 en de Abarth 124 (Spider en GT). Deze speciale modellen werden zopas voorgesteld tijdens de Rally van Monte-Carlo, de wereldberoemde rally die de Abarth 131 Rally trouwens in 1980 won. Deze modellen onderscheiden zich door hun specifieke uitrusting en kleuren en een exclusieve badge.(Belga)