Speciale reeks van Cupra Ateca

Het gamma van Cupra werd geopend met de Ateca, de bekende SUV van Seat die voor de gelegenheid in een sportiever jasje werd gestoken. Dat recept wordt nu extra gekruid met de Ateca 'Special Edition' die de highperformance SUV volgens Cupra naar een nog hoger niveau qua prestaties, verfijning en aantrekkingskracht tilt.

Hiermee geven hertekende en exclusieve koperkleurige lichtmetalen 20-duimsvelgen de Ateca niet alleen meer uitstraling, maar vergroten ze ook de spoorbreedte en bieden ze de nodige ruimte voor de standaard Brembo-remmen. Verder werden de buitenspiegels en de achterspoiler - die extra downforce biedt -afgewerkt met koperkleurige koolstofvezelelementen die zorgen voor een verfijnde look. Een andere verbetering is de montage van het Akrapovic-uitlaatsysteem, dat het gewicht van het voertuig met ongeveer 7 kg vermindert en de SUV een sportiever geluid meegeeft. Kers op de taart is het koperkleurige Cupra-logo op het koetswerk dat in de exclusieve kleur Graphene Grey werd gelakt.

Ook binnenin onderscheidt de Cupra Ateca Special Edition zich. De sportkuipstoelen voorin, de achterbank en de deurpanelen zijn bekleed met een exclusief Petrol Blue alcantara. Deze nieuwe kleur past mooi bij de zwarte lijsten rond de ventilatieroosters en de middenconsole, terwijl het dashboard en de knoppen van de klimaatregeling werden verfraaid met details in koperkleurige koolstofvezel.

Het kloppende hart blijft de 2.0 TSI-viercilinderbenzinemotor met drukvoeding en directe injectie, die goed is voor 300 pk en 400 Nm koppel en gekoppeld is aan de DSG 7-versnellingsbak en de 4Drive-vierwielaandrijving. De Cupra Ateca Special Edition zal besteld kunnen worden tegen het einde van 2019.(Belga)