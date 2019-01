SoundComfort-technologie van Goodyear valt in de prijzen

De SoundComfort-technologie van Goodyear is een belangrijk voorbeeld van de hedendaagse innovaties in de bandensector, om zo tegemoet te komen aan de wensen van de markt en de consument. In dit geval omdat auto's elk jaar stiller worden, zeker de steeds populairdere elektrische en hybride auto's, en bijgevolg de rolgeluiden van banden steeds meer opvallen in de auto.

Goodyear brengt daarom een schuimelement van open-cel polyurethaan aan op het binnenoppervlak van de band. Deze geavanceerde schuimlaag vermindert de luchtvibraties in de band en creëert zo een ontspannen sfeer in het interieur, zodat bestuurders onderweg nog meer kunnen genieten van muziek of een goed gesprek. De SoundComfort-technologie maakt het interieur van de auto tot de helft stiller in vergelijking met conventionele banden (gemiddeld tot -4db) door de resonanties in de luchtholte van de band te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat van de rijprestaties.(Belga)