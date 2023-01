Sony bouwt elektrische Afeela

Elektronicagigant Sony gaat met Honda een elektrisch voertuig boordevol geavanceerde technologie bouwen. De Afeela concept car geeft een voorsmaakje van het productiemodel dat tegen 2025 op de markt komt.

Om dit project te realiseren hebben Sony en Honda een joint venture opgericht onder de naam Sony Honda Mobility. Doel is dat de Japanse bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in de volgende generatie van elektrische mobiliteit, waarbij geavanceerde functionaliteiten gekoppeld aan kunstmatige intelligentie en sensortechnologie een cruciale functie vervullen.

De Afeela concept car.

Communicatie met omgeving

Het eerste resultaat daarvan is de Afeela concept car die op de Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas werd voorgesteld. Dit studiemodel is de voorloper van een productiemodel dat tegen 2025 zou worden gelanceerd. Het is een strakgelijnde berline met een panoramisch dak en features zoals de ‘Media Bar’, waarbij licht wordt gebruikt om te communiceren met de directe omgeving van de auto.

De Afeela is uitgerust 45 camera’s en sensoren verspreid over het exterieur en interieur van het voertuig om autonoom te kunnen rijden. Daarmee wil Sony Honda Mobility ook tot een nieuw concept van mobiliteit komen, waarin eveneens netwerken, software-interfaces en metaverses een belangrijke rol zullen spelen via de digitale displays in het interieur, waar ook een zogenaamd yoke stuurwiel opvalt.