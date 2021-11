Misschien komt deze Subaru Solterra bekend voor. Dat is geen toeval, want deze elektrische SUV is de tweelingsbroer van de gloednieuwe Toyota BZ4X.

Subaru en Toyota werken al langer samen voor de ontwikkeling van hun nieuwe modellen. Met soms fraaie resultaten - denk maar aan de coupétweeling GT86 en BRZ. Nu komen er weer twee nieuwe neefjes aan die volledig op de huidige trend van geëlektrificeerde compacte SUV's inspelen. Vorige maand stelde Toyota inderdaad zijn allereerste 100 procent elektrische model voor: de BZ4X. En weldra volgt partner Subaru met de Solterra, waarvan het merk net de eerste teaserbeelden verspreidde.

Beide modellen zullen de technische basis volledig delen en rusten op het modulaire E-TNGA-platform voor elektrische modellen dat door Toyota werd ontwikkeld. Wel krijgt de Solterra een persoonlijke look met een typische lichtsignatuur in de huisstijl van Subaru, evenals enkele specifieke uitrustingsdetails. In het interieur valt vooral het grote centrale scherm op.

Het strakke interieur met een groot scherm van de Solterra © GF

Vierwielaandrijving

Op de verdere specificaties van de Solterra is het nog even wachten tot de onthulling later deze maand. Maar wellicht zal ook de aandrijving van de Subaru in lijn liggen met wat we al bij Toyota zagen. Dat betekent dus een vierwielaandrijving die nog steeds het handelsmerk van Subaru vormt. In de Toyota BZ4X leveren twee elektromotoren van ieder 109 pk op elke as een totaalvermogen van 218 pk. Een configuratie die wellicht ook de Solterra zal gebruiken in combinatie met een lithium-ion batterijpakket van een goede 70 kWh dat een rijbereik van ruim 400 km moet verzekeren. De Toyota krijgt ook nog een voorwielaangedreven variant, maar het is niet zeker dat Subaru daar eveneens gebruik van zal maken.

Subaru stelt de Solterra deze maand voor en in de loop van 2022 zal dit model opduiken in de showrooms.

