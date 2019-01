Snelle VW Golf GTI TCR gaat in productie

In tegenstelling tot de 300 pk sterke Golf R met 4Motion-aandrijving, blijft de 'TCR' nauw aanleunen bij het basisconcept van de Golf GTI. Deze variant puurt 290 pk en 370 Nm uit de 2.0 liter TSI-motor en brengt die power nog steeds op de voorwielen via een DSG-transmissie met zeven verhoudingen. Die cocktail levert spetterende prestaties op met een spurt van 0 naar 100 km/u in 5,6 seconden en een topsnelheid van 260 km/u.

Een conceptmodel van de Golf GTI TCR werd reeds in mei 2018 tijdens het GTI Treffen aan de Wörthersee voorgesteld, maar nu bevestigde Volkswagen dat deze 'Super GTI' echt in productie gaat. Uiteraard biedt de Golf GTI TCR meer dan alleen een portie extra pk's. Zo werden een sperdifferentieel op de vooras, geperforeerde remschijven en speciale 18-inch wielen gemonteerd. Zwarte accenten op de zijspiegels en de voor- en achterspoilers en specifieke sportstoelen en een sportstuur maken het plaatje compleet. Op de prijs van deze supersnelle Golf GTI TCR is het nog even wachten.(Belga)