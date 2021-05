Smart zat tot enige tijd geleden onder de vleugels van Mercedes dat met de compacte wagentjes vooral zijn globale CO2-emissie wilde drukken om (Europese) boetes te vermijden. Vandaag is Smart via een joint venture in handen van het Chinese Geely en plant het een grotere SUV.

Dit is op zijn minst een belangrijke stijlbreuk want Smart werd destijds het toonbeeld van betaalbare en ecologisch verantwoorde stadsmobiliteit door compacte tweezittertjes met een automatische aandrijving te bouwen. Het initiële project was er eentje waarbij Mercedes participeerde als technologieleverancier en Swatch - de Zwitserse fabrikant van populaire horloges - instond voor het design.

Het was zelfs de bedoeling om de wagentjes meteen elektrisch te maken, maar in de late jaren negentig bleek de markt daar niet rijp voor en daarom ontwikkelde Mercedes een compacte driecilinder benzinemotor en later zelfs een superzuinige dieselversie. De actuele versie die sinds 2014 bestaat, is gebaseerd op de Renault Twingo en is momenteel enkel nog leverbaar met een elektrische aandrijving.

De plannen die nu op tafel liggen, tonen een SUV-model dat ongeveer 4 meter meet. Het platform zou van Geely komen en de wagen zou met één laadbeurt tot 400 km ver geraken. Merkwaardig dat uitgerekend op een moment dat de markt eindelijk rijp is voor compacte deelmobiliteit een uitzonderlijk merk als Smart dat twee decennia geleden visionair was en anticipeerde op ons mobiliteitsvraagstuk, vandaag met zo'n koerswijziging komt.

