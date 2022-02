Smart begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan met een nieuw model: de elektrische #1 crossover die in China wordt geproduceerd.

Smart werd de voorbije jaren ondergebracht in een joint venture van Mercedes-Benz en Geely. Meteen werd het bedrijf omgevormd naar een volledig elektrisch merk en verhuisde de productie naar China, het thuisland van Geely, een holding die ook eigenaar is van Volvo en Polestar.

Het nieuwe gamma van Smart is intussen bijna klaar en dat zal uitgroeien tot 'normale' stadswagens in tegenstelling tot de legendarische, compacte tweezitters waarmee het merk ooit zijn debuut maakte. Het eerste model is zo goed als gereed voor productie en ondergaat momenteel de laatste validatietesten in de winterse koude.

Smart koos voor een simpele naamgeving: #1. © GF

1, 2, 3,...

Smart toonde de beelden van een licht gecamoufleerde wagen als aanloop naar de lancering die later op het jaar is gepland. Aan de naamgeving werd alleszins niet veel tijd of geld verspild. Het nieuwe model zal #1 heten en sluit daarmee volledig aan bij het digitale tijdperk waarin we ons bevinden, laat Smart weten. De volgende modellen zullen dus wellicht #2, #3,... heten, net als zustermerk Polestar zijn modellen 1, 2, 3, ... noemt.

Zoals al op de eerder getoonde Concept #1 te zien was, gaat het om een compacte vijfdeurs crossover die op het SEA-platform van Geely zal staan. Wellicht zullen de afmetingen van de #1 daarmee overeenstemmen met een lengte van ongeveer 4,29 meter en een wielbasis van zo'n 2,75 meter. Smart meldt dat de wagen een Cw-waarde van 0,29 en 'active grille shutters' heeft. Uiterlijk vallen ook de lijnvormige lichtstroken op die zowel vooraan als achteraan over de breedte van het koetswerk doorlopen.

Beelden van het interieur van #1 of specificaties van de aandrijving of de accu werden niet nog meegedeeld door Smart.

De Smart #1 tijdens een testsessie in China. © GF

