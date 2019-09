nieuws

Smart toont facelift in Frankfurt

Mercedes-dochter Smart zal op de IAA Motorshow in Frankfurt een update voorstellen van de twee bestaande Smart-modellen: de Fortwo en de Forfour. De belangrijkste evolutie zit evenwel in de motorruimte, want de producent van compacte stadswagentjes biedt voortaan enkel nog elektrische aandrijving en de modellen dragen het EQ-label.

Smart toont facelift in Frankfurt © belga

EQ is overigens de nieuwe roepnaam voor alle elektrisch aangedreven modellen van de Mercedes-familie en daar hoort Smart uiteraard bij. Het idee om Smart volledig elektrisch te maken, is overigens niet nieuw. Bij de eerste gesprekken over een compact stadsautootje (en die dateren al uit 1972) wilde men meteen een elektrisch model aanbieden. Ook bij de definitieve lancering van Smart in 1998, was het initiële plan om elektrisch te gaan. In die periode werd zelfs nog samengewerkt met het Zwitserse horlogemerk Swatch (vandaar de benaming Swatch Mercedes ART). Niet zo lang voor de productiestart werd toch besloten om verbrandingsmotoren te monteren en Mercedes ontwikkelde een compacte (600 cc) driecilinder turbomotor. Later zou er ook een microscopisch kleine turbodiesel volgen met evenveel cilinders. Vanaf 2007 zou de eerste elektrische Smart op de markt komen met een batterij van 16 kWh, goed voor een (theoretisch) rijbereik van 145 km. De nieuwe EQ-modellen krijgen een iets strakker jasje, zijn optioneel leverbaar met LED-koplampen en de gebruikers krijgen een vernieuwde interface om hun smartphone te integreren. Via een app zal de gebruiker vanop afstand de status van de wagen (zoals batterijlading) kunnen consulteren.(Belga)