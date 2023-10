Smart lanceert goedkoper instapmodel

Smart heeft oren naar de (voornaamste) kritiek op elektrische auto’s en lanceert een goedkopere versie met een instapprijs van 36.495 euro.

Het Smart model #1 is vanaf begin 2024 beschikbaar als Pro-versie en die is wat minder riant uitgerust dan de versies die we tot nu toe zagen. Maar deze wagens zijn ook een stuk aantrekkelijker geprijsd. De constructeur is een van de eerste merken om met een basismodel op de markt te komen – het zal zeker niet de laatste zijn. Door onder de kaap van de 40.000 euro te duiken, hebben de kopers straks recht op een premie van 5.000 euro waardoor deze EV plots in het bereik komt van een veel ruimer cliënteel.

Kleinere batterij

De voorbije weken zagen we al andere merken een prijsverlaging doorvoeren voor bestaande modellen en versies opduiken om de verkoop vooral bij privékopers op te krikken. Die aanpak is wat nefast, want het voedt slechts de kritiek dat EV’s te duur in de markt worden gezet. Door een ‘uitgeklede’ versie aan te bieden met (iets) minder accessoires maar vooral een kleinere batterij kan de prijs naar omlaag.

Bovendien biedt men op deze manier een prijsdaling aan die conform is met het product zodat klanten van het eerste uur (die de volle pot betaalden) zich niet bekocht voelen. Het belangrijkste verschil met de bestaande versies van de Smart #1 is de batterijcapaciteit. Die wordt teruggeschroefd van 60 kWh naar 49 kWh. Omdat het batterijpack in een elektrische auto het duurste onderdeel is, kan men daar flink besparen. Zelf met de kleinere batterij blijft de Smart voor heel veel gebruikers perfect dagelijks inzetbaar dankzij een rijbereik van ruim 300 km met één batterijlading.