Smart is van de Chinese autoreus Geely en het vernieuwde merk dat niet langer onder de vleugels van Mercedes zit, lanceert een - naar eigen normen - ruime SUV met een 100 % elektrische aandrijving.

In 1998 verbaasde Smart vriend en vijand met een microwagentje voor de stad. Het compacte vierwielertje bood twee zitplaatsen, had een kleine motor achterin en toch een behoorlijk veiligheidsniveau. Met dank aan Mercedes dat instond voor de technische knowhow. Tot kort voor de marktintroductie bestonden er bovendien plannen om de Smart Fortwo (tweezitter) met een elektrische aandrijving te lanceren. Die ideeën werden opgeborgen omdat de consument er twee decennia geleden niet klaar voor was.

In 2011 zou die elektrische versie er uiteindelijk toch komen. Vandaag, uitgerekend op een moment dat de vraag naar compacte en betaalbare mobiliteitsoplossingen gestaag groeit, lanceert Smart een veel grotere elektrisch aangedreven SUV. De constructeur die inmiddels in handen is van een Chinese speler, gooit het roer om en waagt zich dus op een bijzonder competitieve markt waar elke dag nieuwe concurrenten opduiken.

De nieuwe Smart wordt 'Smart 1' gedoopt, meet 4,27 m en heeft een ruim interieur dankzij een verschuifbare achterbank waarmee je voor extra beenruimte achterin of een ruimere koffer kiest. Het koetswerk en het design werden wel in Europa en bij Mercedes ontwikkeld. Onderhuids beschikt de Smart 1 over een elektromotor die 200 kW levert. Die motor puurt zijn energie uit een batterij met een capaciteit van 66 kWh, wat moet volstaan voor een rijbereik van ruim 400 km. De constructeur voorziet ook een DC-snellaadfunctie waarmee een laadsessie tot 80 % in een half uur moet lukken.

Prijzen zijn vooralsnog niet bekend en op dit ogenblik blijft ook de Fortwo in het gamma.

