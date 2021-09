Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

In hun geheel zijn elektrische wagen minder gevoelig voor slijtage, omdat ze minder mechanische onderdelen aan boord hebben dan wagens op fossiele brandstof.

De banden van een elektrische wagen slijten tot 30 procentsneller dan die van een wagen met een klassieke verbrandingsmotor.

Dat heeft 2 oorzaken:

De batterij aan boord van een elektrische wagen is zo zwaar, dat de banden daardoor aanzienlijk worden belast.

Een elektrische motor bereikt onmiddellijk zijn volle vermogen als je het energiepedaal indrukt, wat zorgt voor een sportieve rijervaring maar ook voor extra druk op de banden.

Een nuance: doordat het gewicht van de batterij in een elektrische wagen gelijkmatig verdeeld is, wordt ook de slijtage van de banden gelijkmatiger gespreid.

De fabrikanten van autobanden blijven niet bij de pakken zitten. Zo ontwikkelen ze banden van een zachter rubber, dat beter bestand is tegen snel optrekken en dus de levensduur optrekt. Om het hogere gewicht van de wagen goed te kunnen dragen, krijgen banden ook een stevigere zijwand.

