Skoda liet zijn stagiair-designers een fraaie concept car ontwerpen op basis van de Skala. Het resultaat is de verleidelijke Slavia Spider.

Dit is reeds de zevende Student Concept Car die de stagiair-designers van Skoda mochten tekenen, ontwikkelen en bouwen. Als basis werd dit keer voor de Scala vijfdeurs gezinswagen met een 1.5 TSI benzinemotor gekozen. Het chassis en de ophanging werden behouden, net als het dashboard met de virtuele cockpit en het infotainmentsysteem. Maar verder was vrijwel alles mogelijk.

Het resultaat is een knappe en sportieve spider die de naam Slavia kreeg. Dat is een verwijzing naar de benaming van het fietsenmerk dat de stichters van Skoda, Václav Laurin en Václav Klement, in 1895 oprichtten, vooraleer ze met de productie van auto's begonnen. Het design is dan weer geïnspireerd op de Skoda 1100 OHC, een prototype dat schitterde in de uithoudingsraces. Vandaar dat de Slavia een open tweezitter met uitgesproken sportieve ambities werd. Opvallende punten op de witte spider zijn de covers achter de hoofden van de passagiers, de 20" RS-velgen, de achterspoiler en de twee elektrische steps in de koffer, die dienen om de zogenaamde laatste kilometer in de stad af te leggen.

Jammer genoeg komt deze prachtige Skoda Slavia niet verder dan een concept car, want zoals steeds met de Student Concept Cars zijn er geen concrete productieplannen voorzien. (Belga)

