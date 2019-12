Toptechnologie die wordt gelanceerd bij de premiummerken uit de Volkswagen groep stroomt steeds sneller door naar de meer betaalbare merken binnen de groep en in dit geval komt dat de verkeersveiligheid ten goede. Skoda kan immers op zijn nieuwe topmodel, de Superb, full led koplampen met Matrix-technologie aanbieden.

Dergelijke koplampen hebben als voordeel dat de bestuurder in principe altijd met de grootlichten kan rijden, waardoor de rijbaan beter verlicht wordt zodat obstakels of personen sneller worden opgemerkt. Door de Matrix-technologie die bestaat uit verschillende clusters van ledlampjes kan men heel specifiek bepaalde delen voor de wagen verlichten en andere niet. Omdat de lichtunits ook 'kijken' naar het tegemoetkomend verkeer zullen de leds die de tegenligger mogelijk kunnen verblinden worden gedoofd, maar de stukken wegdek naast de andere weggebruikers worden wel degelijk verlicht.

De lampen houden ook rekening met kaartdata van de GPS zodat ze de lichtstralen ook in de bocht kunnen projecteren zodat de bestuurder makkelijk ziet waar hij of zij naar toe moet sturen. Op de overige recente Skoda-modellen zoals de Kodiaq, de Karoq, de Kamiq, de Scala en de Fabia biedt Skoda ook full led koplampen aan zonder de Matrix-technologie. Die hebben het voordeel dat ze een veel grotere lichtopbrengst genereren dan klassieke halogeenlampen, maar ze nemen genoegen met een derde van het stroomverbruik. Keerzijde van de medaille is dat de lichtmodules (lampjes) ondanks hun lange levensduur vaak niet individueel uitwisselbaar zijn, waardoor de volledige lichtunit bij een defect wordt vervangen, wat prijziger is voor de consument. (Belga)