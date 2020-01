Skoda bestaat 125 jaar in 2020 en gaat die verjaardag uitbundig vieren op het Autosalon in Brussel met tal van interessante nieuwe modellen.

Skoda viert dit jaar inderdaad zijn 125ste verjaardag en is daarmee één van de oudste autoconstructeurs ter wereld. Zijn oorsprong gaat terug tot de beginjaren van de auto. Het Tjechische merk is ook al bijna 30 jaar onderdeel van de Volkswagen Groep en kon zich in die periode ontwikkelen tot een grote en internationaal succesvolle autoconstructeur.

Op het Autosalon van Brussel zullen verschillende modellen voor het eerst aan het grote publiek worden voorgesteld. Skoda zal maar liefst 17 voertuigen op de stand tonen. Bezoekers kunnen er vier fraaie Belgische premières ontdekken: de Kamiq, de Citigo-e iV, de Superb iV en de nieuwe Octavia, die op 11 november in Praag zijn wereldpremière beleefde en in Brussel voor het eerst op een autosalon aan het grote publiek zal worden voorgesteld. De stand, met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2, is te vinden in Paleis 11 van de Heizel. Het merk is eveneens aanwezig in de Patio op de Stigo-stand in het kader van #We Are Mobility.

Met de Kamiq voegt Skoda op de Europese markt een derde model toe aan zijn SUV-gamma. Daarnaast is Citigo-e iV het eerste 100% elektrische voertuig van de Tsjechische constructeur en is de Superb iV het eerste Skoda-model dat is uitgerust met een plug-in hybride aandrijving. En tenslotte wordt de vierde generatie van de bestseller Octavia nog verfijnder, nog ruimer, veiliger en meer geconnecteerd en vooral nog emotioneler.(Belga)

