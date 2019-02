Skoda Vision IV te bewonderen in Genève

Zijn looks heeft deze stoere cross-over met coupé-allures alvast mee, want de strakke, sportieve lijn en de immense 22" velgen maken een echte blikvanger van de Skoda Vision IV. Dat is mooi meegenomen want die taak krijgt deze concept car ook toegemeten op de stand van het Tsjechische VW-merk op het komende Autosalon van Genève. Het voertuig heeft ook heel wat handige, futuristische snufjes, zoals camera's die de zijspiegels vervangen en de afwezigheid van deurklinken, terwijl de led-strook in de neus en het oplichtende logo achteraan voor unieke accenten zorgen.

Deze Vision IV is gebouwd op het variabele MEB-platform voor elektrische wagens van de Volkswagen Groep, dat weldra ook voor tal van andere elektrische modellen van de overige merken (Audi, Seat, Volkswagen) gebruikt zal worden. Skoda geeft hiermee de aanzet voor een heftig elektrisch offensief, want tegen 2022 wil het merk meer dan tien geëlektrificeerde modellen in zijn gamma hebben. Dat gaat dan over zowel 100% elektrische wagens als hybrides en plug-in hybrides. De Superb zal weldra de spits afbijten met een plug-inhybride variant, gevolgd door een elektrische versie van de Citigo. En daarna is het uitkijken naar de productieversie van deze fraaie Vision IV.(Belga)