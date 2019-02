Skoda Vision iV concept debuteert in Genève

Deze 100% elektrische VISION iV-concept, die voor het eerst op het Autosalon van Genève te zien zal zijn, maakt duidelijk hoe het interieur van een Skoda met het MEB-platform van de Volkswagen Groep er zal uitzien. De traditionele middenconsole verdween, waardoor de Skoda-designers de mogelijkheden van het nieuwe MEB-platform ten volle kunnen benutten om een ruim en innovatief interieur te creëren. Zo werd het instrumentenpaneel en het dashboard helemaal herontwerpen.

Tussen de bestuurders- en voorpassagiersstoelen biedt de Vision iV onderaan een riante opbergruimte en die middenconsole is erg gemakkelijk bereikbaar is voor beide passagiers vooraan. Op het infotainmentsysteem en het besturingssysteem kan men twee mobiele telefoons draadloos koppelen. Deze toestellen kunnen ook via inductie worden bijgeladen. De tellerpartij bestaat uit twee niveaus met decoratieve elementen die ook in de rest van het interieur worden gebruikt. Het grote centrale display lijkt boven het dashboard te zweven. Voor het scherm is een steun waarop je je hand kan laten rusten, wanneer je het aanraakscherm bedient.

Met de iV Vision zet de Tsjechische fabrikant een belangrijke stap op weg naar elektromobiliteit. Skoda zal de komende jaren 2 miljard euro investeren in deze nieuwe aandrijftechnologie en in alternatieve mobiliteitsdiensten. Eind 2022 zal het merk 10 elektrisch aangedreven modellen voorstellen.(Belga)