Als alternatief voor het afgelaste autosalon in Brussel biedt Skoda het publiek een interactieve online-ervaring in een fraaie virtuele omgeving die toegankelijk is via smartphone, tablet of computer.

Bij de automerken kregen de digitale platformen een flinke boost door de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis. Ook Skoda liet zich niet onbetuigd en lanceerde zijn "Virtual Tower", een virtuele salonstand met als weblink virtual.skoda.be. Daar kan men alle modellen in detail bekijken, zowel het koetswerk als het interieur aan de hand van 360°-beelden. Het is een innovatieve en interactieve online-ervaring in een unieke virtuele omgeving die toegankelijk is via smartphone, tablet of computer en 100% klantgericht is.

De Skoda Virtual Tower is toegankelijk van 8 tot 31 januari, telkens van 8 tot 22 uur. Een team van specialisten beantwoordt er live de vragen via chat of videochat. De website biedt eveneens de mogelijkheid om meteen een proefrit met een voertuig te boeken of een persoonlijke kortingcheque te downloaden die men bij een verdeler kan gebruiken.

Als kers op de taart kunnen de bezoekers op de benedenverdieping nog de 360°-expositie "125 jaar Skoda: From Past to Future" ontdekken die momenteel in AutoWorld Brussel wordt georganiseerd en een unieke digitale reis in de rijke geschiedenis van één van de oudste autoconstructeurs biedt.

