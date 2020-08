Skoda viert deze mijlpaal in zijn geschiedenis met een overzicht van 12 modellen die een beslissende rol in de ontwikkeling van het Tsjechische merk hebben gespeeld. Van de Voiturette A tot de Enyaq iV die weldra wordt onthuld.

Deze iconische modellen uit de geschiedenis van Skoda werden voor de gelegenheid van de 125e verjaardag samengebracht in en rond het hoofkwartier van het automerk in het Tsjechische Mlada Boleslav. Ze laten de bezoekers als het ware een reis door de tijd maken aan de hand van de 12 geselecteerde wagens die allen een mijlpaal in de historiek van Skoda betekenden.

De Skoda-saga op vier wielen begon zoals geweten met de L&K Voiturette A die tussen 1905 en 1907 werd gebouwd. Al vroeg dook een bekende naam op: de Superb die van 1934 tot 1949 werd geproduceerd. Uit dezelfde periode dateren ook de Popular Monte Carlo (1936 tot 1939) en de Felicia convertible (1959 tot 1964), gevolgd door de 1000 MB (1964 tot 1969), de Trekka (1966 tot 1972) en de 110 R Coupé (1970 tot 1980).

Vanaf de jaren 80 werd dan een nieuw hoofdstuk ingeslagen met een modernere lichting auto's die werd aangevoerd door de Favorit die van 1987 tot 1994 van de band liep. Dan volgde de eerste generatie van de moderne Octavia (1996 tot 2010) en de Yeti die van 2009 tot 2017 werd geproduceerd. De link naar het hedendaagse gamma wordt gelegd met de Scala die sinds 2018 in de showrooms staat, terwijl de nog gecamoufleerde Enyaq iV, die weldra aan het publiek zal worden voorgesteld, een blik naar de toekomst levert.(Belga)

Deze iconische modellen uit de geschiedenis van Skoda werden voor de gelegenheid van de 125e verjaardag samengebracht in en rond het hoofkwartier van het automerk in het Tsjechische Mlada Boleslav. Ze laten de bezoekers als het ware een reis door de tijd maken aan de hand van de 12 geselecteerde wagens die allen een mijlpaal in de historiek van Skoda betekenden.De Skoda-saga op vier wielen begon zoals geweten met de L&K Voiturette A die tussen 1905 en 1907 werd gebouwd. Al vroeg dook een bekende naam op: de Superb die van 1934 tot 1949 werd geproduceerd. Uit dezelfde periode dateren ook de Popular Monte Carlo (1936 tot 1939) en de Felicia convertible (1959 tot 1964), gevolgd door de 1000 MB (1964 tot 1969), de Trekka (1966 tot 1972) en de 110 R Coupé (1970 tot 1980).Vanaf de jaren 80 werd dan een nieuw hoofdstuk ingeslagen met een modernere lichting auto's die werd aangevoerd door de Favorit die van 1987 tot 1994 van de band liep. Dan volgde de eerste generatie van de moderne Octavia (1996 tot 2010) en de Yeti die van 2009 tot 2017 werd geproduceerd. De link naar het hedendaagse gamma wordt gelegd met de Scala die sinds 2018 in de showrooms staat, terwijl de nog gecamoufleerde Enyaq iV, die weldra aan het publiek zal worden voorgesteld, een blik naar de toekomst levert.(Belga)