SKODA verlengt sponsordeal met de Tour de France tot 2023

De Tsjechische constructeur is al jaren één van de voornaamste sponsors van dit grote wielerevenement met Europese en zelfs wereldwijde uitstraling. Skoda werkt inmiddels al 15 jaar samen met Tour de France en zorgt niet alleen voor financiële, maar ook voor logistieke ondersteuning. Het automerk levert immers tal van assistentiewagens die in het kader van en tijdens de wedstrijd worden ingezet.

Het meest in het oog springende model is de grote en luxueuze Superb van waaruit de Tourdirecteur de wedstrijd volgt. Deze wagen is voorzien van een speciaal aangepast schuifdak zodat de man kan rechtstaan in zijn wagen om van daaruit een goed overzicht te hebben over het peloton. Verder is dit model voorzien van de nodige communicatieapparatuur om met iedereen in contact te kunnen blijven.

Skoda heeft overigens een belangrijke link met fietsen in de ruime zin want het merk begon als fabrikant van fietsen, lang voor er sprake was van auto's. Voor de Tour de France 2019 plant Skoda een belangrijke marketing- en reclamecampagne.(Belga)