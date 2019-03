Skoda toont elektrische tweewieler in Genève

Uitgerekend op het Autosalon van Genève lanceert Skoda de Klement, genoemd naar één van de oprichters van Skoda. Dat is een elektrische tweewieler voor de stad. Deze nieuwe vorm van micromobiliteit is volledig elektrisch en wordt aangedreven door een elektromotor van 4 kW die in de wielnaaf achteraan werd geïntegreerd.

De Klement heeft een aluminium frame en een gedempte voorvork. De schijfremmen werken volledig hydraulisch en worden voorzien van ABS om de veiligheid te verhogen. De Klement haalt een topsnelheid van 45 km/u en heeft een rijbereik tot 62 km met één batterijlading. Skoda gelooft rotsvast dat auto's en tweewielers perfect complementair kunnen zijn. De elektrische step die in Zwitserland wordt getoond, past in de koffer van een Skoda en is ideaal om de laatste kilometer(s) tot op de bestemming in het stadscentrum snel, efficiënt en vooral schoon af te leggen.

Eerder voerde Skoda al een campagne op het Autosalon van Brussel waar klanten bij de aankoop van een wagen tegen erg interessante voorwaarden een elektrische step voor dit 'last mile'-transport konden verwerven.(Belga)