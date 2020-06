Skoda stelt de derde generatie van de Octavia Scout voor. Dit is een veelzijdige lifestylebreak met een avontuurlijke uitstraling en meer bodemvrijheid.

Het verhaal van de Octavia Scout begon in 2007 en sloeg aan bij een avontuurlijk publiek dat iets meer van zijn voertuig verwachtte dan een doorsnee rijder. De stoere details, de offroaduitstraling, de extra bodemvrijheid en de vierwielaandrijving bezorgden deze Skoda break beduidend meer sexappeal en veelzijdigheid dan de basisversies. Deze variant bleek een schot in de roos, zodat het Tsjechische VW-merk niet aarzelde om ook een derde generatie van de Octavia Scout uit te brengen.

Of het nu voor een gezinsvakantie is, de grote wekelijkse boodschappen of een trip naar het platteland met een mountainbike in de koffer, de Octavia Scout is het geknipte voertuig, volgens Skoda. Met zijn standaard Rough-Road Pack, dat bestaat uit bodembescherming en 15 millimeter meer bodemvrijheid, is dit model ook geschikt voor offroad rijden of het slepen van een caravan, een paardenvan of een boottrailer. Uitgerust met een 2.0 TDI-motor met 147 kW (200 pk) kan hij zelfs een geremde aanhangwagen van 2.000 kilogram slepen.

Nieuw is dat Skoda zijn lifestylebreak nu voor het eerst aanbiedt met voorwielaandrijving als aanvulling op de vierwielaandrijving. Onder de motorkap is er voortaan keuze uit een 2.0 TDI met een vermogen van 85 kW (115 pk), een 1.5 TSI met 110 kW (150 pk) - allebei gekoppeld aan een manuele 6-versnellingsbak - of een e-TEC-afgeleide van de 1.5 TSI met een 7-traps DSG en mildhybride technologie. Alternatief is er ook nog keuze tussen twee krachtige topmotoren - een 2.0 TSI met 140 kW (190 pk) en een 2.0 TDI met 147 kW (200 pk) - of een 2.0 TDI van 110 kW (150 pk). Deze laatste drie motoren zijn steeds standaard uitgerust met vierwielaandrijving en een 7-traps DSG.

De lancering van de Skoda Octavia Scout is voor deze zomer gepland, wanneer ook de prijzen bekend zullen zijn. (Belga)

Het verhaal van de Octavia Scout begon in 2007 en sloeg aan bij een avontuurlijk publiek dat iets meer van zijn voertuig verwachtte dan een doorsnee rijder. De stoere details, de offroaduitstraling, de extra bodemvrijheid en de vierwielaandrijving bezorgden deze Skoda break beduidend meer sexappeal en veelzijdigheid dan de basisversies. Deze variant bleek een schot in de roos, zodat het Tsjechische VW-merk niet aarzelde om ook een derde generatie van de Octavia Scout uit te brengen.Of het nu voor een gezinsvakantie is, de grote wekelijkse boodschappen of een trip naar het platteland met een mountainbike in de koffer, de Octavia Scout is het geknipte voertuig, volgens Skoda. Met zijn standaard Rough-Road Pack, dat bestaat uit bodembescherming en 15 millimeter meer bodemvrijheid, is dit model ook geschikt voor offroad rijden of het slepen van een caravan, een paardenvan of een boottrailer. Uitgerust met een 2.0 TDI-motor met 147 kW (200 pk) kan hij zelfs een geremde aanhangwagen van 2.000 kilogram slepen.Nieuw is dat Skoda zijn lifestylebreak nu voor het eerst aanbiedt met voorwielaandrijving als aanvulling op de vierwielaandrijving. Onder de motorkap is er voortaan keuze uit een 2.0 TDI met een vermogen van 85 kW (115 pk), een 1.5 TSI met 110 kW (150 pk) - allebei gekoppeld aan een manuele 6-versnellingsbak - of een e-TEC-afgeleide van de 1.5 TSI met een 7-traps DSG en mildhybride technologie. Alternatief is er ook nog keuze tussen twee krachtige topmotoren - een 2.0 TSI met 140 kW (190 pk) en een 2.0 TDI met 147 kW (200 pk) - of een 2.0 TDI van 110 kW (150 pk). Deze laatste drie motoren zijn steeds standaard uitgerust met vierwielaandrijving en een 7-traps DSG.De lancering van de Skoda Octavia Scout is voor deze zomer gepland, wanneer ook de prijzen bekend zullen zijn. (Belga)