Skoda biedt weldra ook een stoere, avontuurlijke versie van zijn compacte SUV aan. Voor de aandrijving is er keuze uit varianten op benzine, diesel of aardgas.

Het is een traditie bij Skoda om een avontuurlijke Scoutline-versie van de modellen uit te brengen. Die eer krijgt nu ook de Kamiq als eerste SUV in het gamma. Deze uitvoering is te herkennen aan de zwarte accenten rond de wielbogen, de zilverkleurige koetswerkelementen, de lichtmetalen 17- of 18-velgen en de ledlichten achteraan.

De Scoutline-versie valt de combineren met alle motorisaties van het gamma: zowel diesel, benzine als aardgas, met een vermogen tussen 90 en 150 pk. Verder is er keuze uit 12 koetswerkkleuren en kan er nog extra bodembescherming voorzien worden.

Ook het interieur kreeg een speciale behandeling en werd verfraaid met accenten van hout, chroom en aluminium. Verder kregen de stoelen een bekleding met een ademend ThermoFlux microvezel en werden het stuur en de schakelpook in leder uitgevoerd. Tenslotte zorgt een led-sfeerverlichting voor een knusse sfeer aan boord.

Deze avontuurlijke Kamiq Scoutsline wordt deze zomer bij Skoda-verdelers verwacht. (Belga)

