Het Tsjechische VW-merk onthulde zopas de vierde generatie van zijn Octavia. Die bestseller is als vijfdeursberline en break verkrijgbaar en krijgt nu ook een hybride aandrijving.

De nieuwe Skoda Octavia kreeg ook de nieuwe designtrekken van het merk mee, die al op de Scala en de gefacelifte Superb opdoken, en werd meteen gestroomlijnder met een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,24 voor de vijfdeurs. De gebruikte technologie is bekend en beproefd, want ze is nauw verwant aan die van de eveneens nieuwe Golf 8 van zustermerk Volkswagen.

Dat merk je ook in het interieur met het digitale display voorzien van een infotainmentsysteem met MIB3-programmatuur dat ook met stembediening werkt. De Octavia zet verder stevig in op comfort en ruimte met een betere geluidsisolatie en nieuwe ergonomische stoelen, die zelfs voorzien kunnen worden van een koel- en massagefunctie, terwijl een "Sleep Package" een slaapstand van de hoofdsteunen achteraan en een dekentje omvat. Tegelijk groeide het koffervolume met 40 liter tot 640 liter in de vijfdeurs.

Onder de motorkap schuilen de bekende diesel- en benzinemotoren, die een update kregen om aan de recentste emissienormen te voldoen. Indien ze aan een DSG-transmissie gekoppeld zijn, krijgen ze nog een mildhybride technologie met een 48-voltsysteem met starter-generator en een lithium-ionbatterij aangemeten. De Octavia krijgt daarnaast ook plug-in hybride varianten met vermogens van 204 of 245 pk. De nieuwe Octavia maakt zijn Belgisch debuut op het Autosalon van Brussel dat in januari plaatsvindt en verschijnt kort daarop in de showrooms.(Belga)