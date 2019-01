Skoda stelt Kamiq voor in Genève

Eigenlijk is de Kamiq geen onbekende, want in China lanceerde het Tsjechische merk dit model reeds vorig jaar. Nu komt er dus ook een Europese versie aan die tot doel heeft het gamma onderaan af te ronden. Een prima plan want compacte SUV's en crossovers zitten duidelijk in de lift. Skoda bedacht voor zijn nieuwe SUV weer een originele naam eindigend op een Q met een diepere betekenis. Volgens de constructeur komt Kamiq uit de taal van het Inuit-volk dat in Noord-Canada en Groenland leeft. Het woord wordt gebruikt om iets te omschrijven dat als een tweede huid perfect past in alle omstandigheden. Deze uitleg klinkt alvast veelbelovend.

Concreet moet de Kamiq een polyvalente SUV worden die zich in alle omstandigheden kan manifesteren. Hij combineert de lichtvoetigheid en de rijdynamiek van een compacte auto met de traditionele voordelen van een SUV: een hogere zitpositie, een beter zicht rondom, een vlottere in- en uitstap en een ruimere bodemvrijheid. De Kamiq is gebaseerd op het modulaire platform voor overdwarse motoren, pakt uit met nieuwe rijhulpsystemen en kreeg heel wat Simply Clever-features. De wereldpremière van de nieuwe Skoda Kamiq vindt plaats tijdens het Autosalon van Genève van 5 tot en met 17 maart 2019.(Belga)