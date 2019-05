In navolging van de Octavia Scout, krijgt nu ook de Octavia Combi een verhoogde versie met vierwielaandrijving en een avontuurlijke look, die nog steeds de gekende troeven van het topmodel behoudt.

Met de Superb Scout breidt het Tsjechische VW-merk zijn offroadaanbod verder uit met een nieuw topmodel dat bij dezelfde lengte en breedte het ruime interieur van de gekende Superb Combi combineert met de voordelen en flair van een avontuurlijke auto. Dankzij zijn standaard offroadpack met motor- en bodembescherming tegen steenslag, 15 mm meer bodemvrijheid en vierwielaandrijving slaat dit model ook op onverharde wegen een goed figuur. Nog beter wordt het met een extra offroadmodus in de rijprofielkeuzefunctie Driving Mode Select en de optionele adaptieve dynamische chassiscontrole DCC.

De Superb Scout is uitsluitend verkrijgbaar met de krachtigste diesel- of benzinemotorvarianten: de 2.0 TDI met 190 pk en de 2.0 TSI goed voor 272 pk, steeds in combinatie met vierwielaandrijving en de DSG-7-versnellingsbak.

Standaard staat de Superb Scout op lichtmetalen 18" Braga-velgen, die optioneel ook in een tweekleurige versie verkrijgbaar zijn. Daarnaast zijn eveneens de nieuwe, tweekleurige lichtmetalen 19" Manaslu-velgen leverbaar. Met zijn sleepgewicht van 2.200 kg is de Superb Scout uitstekend geschikt om een aanhangwagen of caravan te trekken. De prijzen en de lanceringsdatum van de Skoda Superb Scout zijn nog niet bekend. (Belga)