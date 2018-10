Skoda Scala volgt Rapid Spaceback op

De Rapid Spaceback moest de kloof dichtrijden tussen de compacte Fabia en de grotere Octavia, maar door de veeleer matige afwerking en de aanzienlijke prijs - in vergelijking met de andere modellen uit het Skoda-gamma - brak hij nooit echt door. Skoda wil wel een opvolger voor dit model, maar die moet een frisse start kunnen nemen en daarom krijgt hij een andere naam: Scala. Dit betekent 'trap of ladder' in het Latijn en in die zin geeft de Tsjechische constructeur ook aan dat hij iets hoger wordt gepositioneerd.

Het nieuwe model zou eind dit jaar of ten laatste begin 2019 op de mark komen. De benaming SCALA wordt centraal op de achterklep bevestigd en pas in die zin ook in de vernieuwde vormtaal van de constructeur. De achterruit van dit vijfdeurs model loopt overigens erg laag door. Onderhuids deelt hij het MQB-A0-platform met tal van andere producten uit de VW groep. Hierdoor wordt ook duidelijk dat hij over alle hedendaagse rijhulpmiddelen zal beschikken en ook op vlak van infotainment zal hij tot de best leerlingen van de klas behoren met de mogelijkheid voor een digitaal dashboard. Onder de motorkap zal de SCALA kunnen rekenen op een breed gamma VW-motoren met mogelijkheden op benzine, diesel én aardgas.(Belga)