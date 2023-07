Skoda Roadiaq is elektrische kampeerauto

De studenten van de Skoda Academy ontwikkelden een recreatieve variant van de Enyaq. Het resultaat is een elektrische kampeerauto genaamd Roadiaq.

De Skoda Academy laat designers in spe toe hun kunnen te tonen via een speciaal project. Dit keer was het thema reizen met de elektrische Enyaq als basis. Daarvan werd een kampeerauto ontwikkeld die ideaal is voor duurzame roadtrips. De naam lag dan ook voor de hand: Roadiaq.

Mobiele zonnepanelen

Om meer plaats in de compacte crossover te creëren, werd er een 35 centimeter hogere achterbouw geplaatst zodat een verrassend ruime leef- en slaapruimte ontstaat. Er is ook heel wat opbergruimte voorzien, plus een bed, een kookblok en een zithoek die uitzicht biedt op een groot scherm om tussendoor een leuke film te bekijken.

Achteraan kan er nog meer leefruimte gecreëerd worden door een uitvouwbare tent op te stellen, terwijl mobiele zonnepanelen zorgen voor extra stroomvoorziening op de kampeerlocatie. Kortom, deze Skoda Roadiaq zit boordevol leuke en originele ideeën voor een duurzame roadtrip. Noteer wel dat dit een conceptwagen is van de Skoda Academy waarvoor geen concrete productieplannen bestaan.