Dit jaar viert Skoda Motorsport zijn 120ste verjaardag met onder andere een perfect gereconstrueerde 1100 OHC Coupé uit 1959.

Dit is echt een 'reconstructie' omdat van de twee ooit gebouwde exemplaren van de 1100 OHC Coupé uit 1959 en 1960 eigenlijk niets meer overschoot. Dat vond Skoda Motorsport echter een mooie uitdaging en dus werd een poging ondernomen om van het wrak van een gecrashte wagen opnieuw een piekfijne en rijklare bolide te maken.

De reden dat er amper twee exemplaren van de 1100 OHC Coupé werden gebouwd, is dat de raceklasse waarin deze auto zou deelnemen, vrij snel na zijn lancering is opgedoekt en zijn competitiecarrière er dus eigenlijk al meteen opzat.

De 1100 OHC is opnieuw rijklaar. © GF

Originele plannen

Bij dit restauratieproject werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele onderdelen. Maar dat was geen eenvoudige opdracht gezien de zeldzaamheid van dit model. Voor de motor en de aandrijving lukte dat nog vrij goed. Maar veel andere onderdelen moesten opnieuw gemaakt worden op basis van de originele plannen.

De Skoda 1100 OHC Coupé werd aangedreven door een 1,1 liter viercilindermotor uit aluminium die 92 pk produceerde en slaagde erin dankzij zijn laag gewicht van 550 kg een topsnelheid van 200 km/u te bereiken. In combinatie met een voortreffelijke wegligging was deze coupé zo een geduchte concurrent op de racecircuits in zijn tijd.

Het restauratieproject werd tot in de kleinste details uitgevoerd. © GF

